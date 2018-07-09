Секретарь Совбеза РФ боится дестабилизации ситуации в Крыму

"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Они прежде всего связаны с "деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины" и особенно с агрессивной "деятельностью украинских националистов", не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении Россией", - сказал Патрушев.

Он отметил, что деятельность "запрещенного в России экстремистского "Меджлиса крымско-татарского народ" из-за рубежа" способствует росту преступлений экстремистского характера в Крыму.

"Кроме того, радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - сказал Патрушев.

Напомним, в марте 2014 года Российская Федерация аннексировала АР Крым, проведя незаконный "референдум".



Как сообщал УНН, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, чего стоит ожидать от встречи Президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в середине июля.



США не планируют признавать российскую аннексию Крыма.