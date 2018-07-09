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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57505 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106854 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128172 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135448 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171328 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154056 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141636 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 182904 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

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Секретарь Совбеза РФ боится дестабилизации ситуации в Крыму

Секретарь Совбеза РФ боится дестабилизации ситуации в Крыму

Киев  •  УНН

 • 10769 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев не исключает дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму со стороны крымских татар и украинцев. Об этом Патрушев заявил сегодня в Севастополе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняется. Они прежде всего связаны с "деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины" и особенно с агрессивной "деятельностью украинских националистов", не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении Россией", - сказал Патрушев.

Он отметил, что деятельность "запрещенного в России экстремистского "Меджлиса крымско-татарского народ" из-за рубежа" способствует росту преступлений экстремистского характера в Крыму.

"Кроме того, радикально настроенные лидеры "Меджлиса крымского-татарского народа", находясь за рубежом, высказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности", - сказал Патрушев.

Напомним, в марте 2014 года Российская Федерация аннексировала АР Крым, проведя незаконный "референдум".

Как сообщал УНН, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, чего стоит ожидать от встречи Президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоится в Хельсинки в середине июля.

США не планируют признавать российскую аннексию Крыма.

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