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Sea Breeze-2018: в Одесі військові відпрацьовують водолазний компонент

Sea Breeze-2018: в Одесі військові відпрацьовують водолазний компонент

Київ • УНН

 • 60375 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні військовослужбовці країн НАТО продемонстрували водолазний компонент українсько-американського навчання Sea Breeze-2018, повідомляє кореспондент УНН.

На території однієї із військових частин ВМС ЗСУ були відпрацьовані завдання із пошуку, ідентифікації та розмінування вибухонебезпечних предметів. Навчання відбувалося в акваторії Чорного моря за стандартами НАТО із використанням техніки і обладнання провідних водолазних підрозділів.

"У цьому році до навчань залучаються водолазні підрозділи, які представлені такими країнами: Канада, Велика Британія, Грузія та Україна. Сумісні дії включають теоретичну та практичну підготовку із використанням реальних завдань сьогодення, які стоять перед нами, включаючи і задачі за напрямком водолазної медицини. Будуть відпрацьовані завдання із боротьби за живучість корабля, надання допомоги аварійним об'єктам, що терплять лихо у морі, а також безпосередньо надання допомоги аварійному водолазу", - зазначив керівник водолазного компоненту Леонід Бурлака.

Головна мета цих навчань – відпрацювати процедури щодо планування і проведення завдань із пошуку та розмінування вибухонебезпечних пристроїв, підготовка водолазів щодо спільних дій у об’єднаному підрозділі і підвищення практичних навичок водолазів із застосуванням сучасних зразків водолазного озброєння та техніки.

У рамках навчань водолази продемонстрували техніку та обладнання, що буде використовуватися під час цьогорічних навчань Sea Breeze-2018.

Нагадаємо, міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018 пройдуть з 9 по 21 липня

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