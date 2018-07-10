Sea Breeze-2018: в Одесі військові відпрацьовують водолазний компонент
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні військовослужбовці країн НАТО продемонстрували водолазний компонент українсько-американського навчання Sea Breeze-2018, повідомляє кореспондент УНН.
На території однієї із військових частин ВМС ЗСУ були відпрацьовані завдання із пошуку, ідентифікації та розмінування вибухонебезпечних предметів. Навчання відбувалося в акваторії Чорного моря за стандартами НАТО із використанням техніки і обладнання провідних водолазних підрозділів.
"У цьому році до навчань залучаються водолазні підрозділи, які представлені такими країнами: Канада, Велика Британія, Грузія та Україна. Сумісні дії включають теоретичну та практичну підготовку із використанням реальних завдань сьогодення, які стоять перед нами, включаючи і задачі за напрямком водолазної медицини. Будуть відпрацьовані завдання із боротьби за живучість корабля, надання допомоги аварійним об'єктам, що терплять лихо у морі, а також безпосередньо надання допомоги аварійному водолазу", - зазначив керівник водолазного компоненту Леонід Бурлака.
Головна мета цих навчань – відпрацювати процедури щодо планування і проведення завдань із пошуку та розмінування вибухонебезпечних пристроїв, підготовка водолазів щодо спільних дій у об’єднаному підрозділі і підвищення практичних навичок водолазів із застосуванням сучасних зразків водолазного озброєння та техніки.
У рамках навчань водолази продемонстрували техніку та обладнання, що буде використовуватися під час цьогорічних навчань Sea Breeze-2018.
Нагадаємо, міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018 пройдуть з 9 по 21 липня.