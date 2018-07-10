Sea Breeze-2018: в Одессе военные отрабатывают водолазный компонент

На территории одной из воинских частей ВМС ВСУ были отработаны задачи по поиску, идентификации и разминированию взрывоопасных предметов. Учения прошли в акватории Черного моря по стандартам НАТО с использованием техники и оборудования ведущих водолазных подразделений.

"В этом году к учениям привлекаются водолазные подразделения, которые представлены следующими странами: Канада, Великобритания, Грузия и Украина. Совместные действия включают теоретическую и практическую подготовку с применением реальных задач сегодняшнего дня, которые стоят перед нами, включая и задачи по направлению водолазной медицины. Будут отработаны задачи по борьбе за живучесть корабля, оказание помощи аварийным объектам, терпящим бедствие в море, а также непосредственно оказанию помощи аварийному водолазу", - отметил руководитель водолазного компонента Леонид Бурлака.

Главная цель этих учений - отработать процедуры по планированию и проведению задач по поиску и разминированию взрывоопасных устройств, подготовка водолазов относительно совместных действий в объединенном подразделении и повышение практических навыков водолазов с применением современных образцов водолазного вооружение и техники.

В рамках учений водолазы продемонстрировали технику и оборудование, которое будет использоваться при нынешних учений Sea Breeze-2018.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 пройдут с 9 по 21 июля.