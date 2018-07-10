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Sea Breeze-2018: прикордонники відпрацювали стрибки без парашута в море

Sea Breeze-2018: прикордонники відпрацювали стрибки без парашута в море

Київ • УНН

 • 62847 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 10 липня. УНН. Сьогодні в рамках активної фази багатонаціональних навчань бійці відділів спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони відпрацьовували стрибки без парашута з гелікоптеру у воду. Про це кореспонденту УНН повідомили у секторі з питань взаємодії із ЗМІ ПРУ ДПСУ.

За легендою навчань противник використовує диверсійні сили та засоби для дестабілізації ситуації в регіоні. Штабом навчань прийнято рішення застосувати зведений протидиверсійний підрозділ на рейді порту Одеса. На швидкості 30 км/год з 7-метрової висоти прикордонні дайвери без парашутів десантуються з гвинтокрилу у море в заданому районі. Після висадки група має дістатися завданого об'єкта під водою та нейтралізувати вахтову службу в режимі "тиші".

Вправу виконано належним чином. Отже, теоретичні заняття та практичні тренування, що передували навчанням, були ефективними. Цього року троє водолазів вперше випробували себе в такому іспиті. Решта хлопців мають за плечима досвід в 4-5 стрибків такого ґатунку.

"Такий захід виконується нами не вперше. Він корисний тим, що дає можливість відпрацювати безпосередні дії які нам знадобляться в подальшій службі. Також це можливість перевірити моральний стан персоналу відділу, готовність персоналу до екстремальних дій, до дій з підвищеним ризиком для життя", - зазначив начальник відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони "Дозор– М" капітан 3 рангу Юрій Урянський.

Як повідомляв УНН, в Одесі військові країн НАТО продемонстрували водолазний компонент українсько-американських навчань Sea Breeze-2018. 

Нагадаємо, міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018 пройдуть з 9 по 21 липня.

 

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