Sea Breeze-2018: пограничники отработали прыжки без парашюта в море

По легенде учений, противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе. Штабом учений принято решение применить сводное противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса. На скорости 30 км/ч с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантируются с вертолета в море в заданном районе. После высадки группа должна добраться до объекта под водой и нейтрализовать вахтенную службу в режиме "тишины".

Упражнение выполнено должным образом. Значит, теоретические занятия и обучение, которые предшествовали учениям, были эффективными. В этом году трое водолазов впервые испытали себя в таком экзамене. Остальные ребята имеют за плечами опыт в 4-5 прыжков такого рода.

"Такое мероприятие выполняется нами не впервые. Он полезен тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые нам понадобятся в дальнейшей службе. Также это возможность проверить моральное состояние персонала отдела, готовность персонала к экстремальным действиям, к действиям с повышенным риском для жизни", - отметил начальник отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны "Дозор-М" капитан 3 ранга Юрий Урянский.

Как сообщал УНН, в Одессе военные НАТО продемонстрировали водолазный компонент украинско-американских учений Sea Breeze-2018.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 пройдут с 9 по 21 июля.