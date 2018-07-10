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Sea Breeze-2018: пограничники отработали прыжки без парашюта в море

Киев  •  УНН

 • 62841 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня в рамках активной фазы многонациональных учений бойцы отделов специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны отрабатывали прыжки без парашюта с вертолета в воду. Об этом корреспонденту УНН сообщили в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ ПРУ ГПСУ.

По легенде учений, противник использует диверсионные силы и средства для дестабилизации ситуации в регионе. Штабом учений принято решение применить сводное противодиверсионное подразделение на рейде порта Одесса. На скорости 30 км/ч с 7-метровой высоты пограничные дайверы без парашютов десантируются с вертолета в море в заданном районе. После высадки группа должна добраться до объекта под водой и нейтрализовать вахтенную службу в режиме "тишины".

Упражнение выполнено должным образом. Значит, теоретические занятия и обучение, которые предшествовали учениям, были эффективными. В этом году трое водолазов впервые испытали себя в таком экзамене. Остальные ребята имеют за плечами опыт в 4-5 прыжков такого рода.

"Такое мероприятие выполняется нами не впервые. Он полезен тем, что дает возможность отработать непосредственные действия, которые нам понадобятся в дальнейшей службе. Также это возможность проверить моральное состояние персонала отдела, готовность персонала к экстремальным действиям, к действиям с повышенным риском для жизни", - отметил начальник отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны "Дозор-М" капитан 3 ранга Юрий Урянский.

Как сообщал УНН, в Одессе военные НАТО продемонстрировали водолазный компонент украинско-американских учений Sea Breeze-2018.

Напомним, международные военно-морские учения Sea Breeze-2018 пройдут с 9 по 21 июля.

Украинские Национальные Новости

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