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Щонайменше 22 людини загинули внаслідок вибуху в Пакистані

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. На одному з ринків міста Парачинар на північному заході Пакистану стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинули щонайменше 22 людини та 57 отримали поранення, передає УНН із посиланням на AFP.

“У нас в лікарні є 22 тіла загиблих та 57 осіб, які отримали поранення, в тому числі жінки і діти”, — сказав хірург місцевої лікарні Моїн Бегам.

Представник місцевої адміністрації Шахід Алі Хан підтвердив, що на ринку здетонувала вибухівка, якою був начинений автомобіль.

Як повідомляв УНН, пакистанські військові розпочали наприкінці лютого загальнонаціональну антитерористичну операцію.

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