Щонайменше 22 людини загинули внаслідок вибуху в Пакистані

“У нас в лікарні є 22 тіла загиблих та 57 осіб, які отримали поранення, в тому числі жінки і діти”, — сказав хірург місцевої лікарні Моїн Бегам.

Представник місцевої адміністрації Шахід Алі Хан підтвердив, що на ринку здетонувала вибухівка, якою був начинений автомобіль.

Як повідомляв УНН, пакистанські військові розпочали наприкінці лютого загальнонаціональну антитерористичну операцію.