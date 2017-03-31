Не менее 22 человек погибли в результате взрыва в Пакистане
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На одном из рынков города Парачинар на северо-западе Пакистана произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека и 57 получили ранения, передает УНН со ссылкой на AFP.
“У нас в больнице есть 22 тела погибших и 57 человек, получивших ранения, в том числе женщины и дети”, — сказал хирург местной больницы Моин Бегам.
Представитель местной администрации Шахид Али Хан подтвердил, что на рынке сдетонировала взрывчатка, которой был начинен автомобиль.
Как сообщал УНН, пакистанские военные начали в конце февраля общенациональную антитеррористическую операцию.