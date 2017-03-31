Не менее 22 человек погибли в результате взрыва в Пакистане

“У нас в больнице есть 22 тела погибших и 57 человек, получивших ранения, в том числе женщины и дети”, — сказал хирург местной больницы Моин Бегам.

Представитель местной администрации Шахид Али Хан подтвердил, что на рынке сдетонировала взрывчатка, которой был начинен автомобиль.

Как сообщал УНН, пакистанские военные начали в конце февраля общенациональную антитеррористическую операцию.