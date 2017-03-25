Щонайменше 16 людей загинули внаслідок авіаудару по в’язниці в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Щонайменше 16 людей загинули вночі внаслідок авіаудару по в’язниці в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
За даними спостерігачів з організації “Сирійська обсерваторія з прав людини”, серед загиблих є як в’язні, так і персонал в’язниці.
Провінція Ідліб є одним із найбільш важливих плацдармів сил, що прагнуть повалити президента Башара Асада. Частина регіону перебуває під контролем підтримуваних Туреччиною повстанців, зокрема “Вільної сирійської армії”, на решті території переважають радикальніші групи. Столицю провінції, місто Ідліб, контролюють переважно сили, пов’язані з “Аль-Каїдою”.
Ідліб є постійним об’єктом атак як російської, так і сирійської урядової авіації. Окремі рейди здійснює і очолювана США коаліція.
Як повідомляв УНН, 22 березня 33 людини загинули в сирійській провінції Ракка внаслідок авіаудару сил західної коаліції по школі, де перебували внутрішньо переміщені особи.