Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли ночью в результате авиаудара по тюрьме в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным наблюдателей из организации "Сирийская обсерватория по правам человека", среди погибших есть как заключенные, так и персонал тюрьмы.
Провинция Идлиб является одним из наиболее важных плацдармов сил, которые стремятся свергнуть президента Башара Асада. Часть региона находится под контролем поддерживаемых Турцией повстанцев, в частности "Свободной сирийской армии", на остальной территории преобладают более радикальные группы. Столицу провинции, город Идлиб, контролируют преимущественно силы, связанные с "Аль-Каидой".
Идлиб является постоянным объектом атак как российской, так и сирийской правительственной авиации. Отдельные рейды осуществляет и возглавляемая США коалиция.
Как сообщал УНН, 22 марта 33 человека погибли в сирийской провинции Ракка в результате авиаудара сил западной коалиции по школе, где находились беженцы.