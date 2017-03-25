Не менее 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии

По данным наблюдателей из организации "Сирийская обсерватория по правам человека", среди погибших есть как заключенные, так и персонал тюрьмы.

Провинция Идлиб является одним из наиболее важных плацдармов сил, которые стремятся свергнуть президента Башара Асада. Часть региона находится под контролем поддерживаемых Турцией повстанцев, в частности "Свободной сирийской армии", на остальной территории преобладают более радикальные группы. Столицу провинции, город Идлиб, контролируют преимущественно силы, связанные с "Аль-Каидой".

Идлиб является постоянным объектом атак как российской, так и сирийской правительственной авиации. Отдельные рейды осуществляет и возглавляемая США коалиция.

Как сообщал УНН, 22 марта 33 человека погибли в сирийской провинции Ракка в результате авиаудара сил западной коалиции по школе, где находились беженцы.