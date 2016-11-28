Щонайменше 11 бойовиків ісламістського угруповання “Маутен” знищено у Філіппінах

Про це заявив представник збройних сил країни Едгар Аревало, також він зазначив, що ще п’ять бойовиків отримали поранення.

За словами командувача 103-ї піхотної бригадою полковника Росельера Мурільо, близько 300 озброєних бойовиків “Маутен” захопили ряд районів Бутіга, який був відбитий у них урядовими військами після аналогічного нападу в лютому цього року.

За оцінкою філіппінських військових, операція з відбиття атаки терористів на цей раз може зайняти до тижня.

Тим часом, як зазначив мер міста Дімнатанг Пансар, вже близько 16 тисяч жителів Бутіга (або приблизно 90% його населення) бігли в інші райони провінції через стрілянину на вулицях.

Як повідомляв УНН, президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що хоче звільнити країну від іноземних військ, а саме військ США за два роки.