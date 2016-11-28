По меньшей мере 11 боевиков исламистской группировки "Маутен" уничтожены в Филиппинах

Об этом заявил представитель вооруженных сил страны Эдгар Аревало, также он отметил, что еще пять боевиков получили ранения.

По словам командующего 103-й пехотной бригадой полковника Росельера Мурильо, около 300 вооруженных боевиков "Маутен" захватили ряд районов Бутига, который был отражен в них правительственными войсками после аналогичного нападения в феврале этого года.

По оценке филиппинских военных, операция по отражению атаки террористов на этот раз может занять до недели.

Между тем, как отметил мэр города Димнатанг Пансар, уже около 16 000 жителей Бутига (или примерно 90% его населения) бежали в другие районы провинции из-за стрельбы на улицах.

Как сообщал УНН, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что хочет освободить страну от иностранных войск, а именно войск США за два года.