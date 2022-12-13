Що українці шукали на PornHub: з'явилася статистика за 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Відомий порносайт Pornhub опублікував статистику переглядів за 2022 рік. Україна увійшла до топ-20 країн з найбільшим щоденним трафіком та посіла 15 місце, передає УНН.
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Україна втратила дві позиції, але залишається в топ-20 країн за переглядом Pornhub.
Згідно з статистикою сайту, серед українських користувачів в 2022 році були популярні пошукові запити “лесбіянки”, “мілфа”, “аніме”, “жорсткий”.
Минулого року одним із найпопулярніших запитів серед українців було “російське домашнє”, але тепер ця категорія втратила шість позицій, а “українське порно” піднялося на 84 позиції.
Зазначається, що Україна стала єдиною країною з топ-20, в якій категорія “реаліті” виявилася найбільш популярною. Далі слідували категорії “секс утрьох” та “мілфи”.
В списку найпопулярніших порнозірок лідирує актриса єврейсько-українського походження Абелла Денджер, на другому місці — американка Лана Роудс, на третьому — австралійка Анджела Уайт.
При цьому, згідно з статистикою, в Україні найпопулярнішою порноактрисою виявилася росіянка, яка відома під псевдонімом Eva Elfie, хоча ще в минулому році вона була на другому.
Українці проводять на сайті в середньому 9 хвилин і 57 секунд, що на 4 секунди більше, ніж у 2021 році. Також порівняно з минулим роком в українців із пошукових запитів, що набирають популярність, зник жанр “куколд”.
Нагадаємо
За 2021 рік популярні запити на Pornhub серед українців були: “традиційний секс”, “російське домашнє”, “лесбійське”, “аніме” та “БДСМ”. У трендах серед українців також опинилися відео про “рогоносців” та відео з тегами “мамка” і “зрада”.