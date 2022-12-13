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Что украинцы искали на PornHub: появилась статистика за 2022 год

Что украинцы искали на PornHub: появилась статистика за 2022 год

Киев • УНН

 • 2260897 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Известный порносайт Pornhub опубликовал статистику просмотров за 2022 год. Украина вошла в топ-20 стран с наибольшим ежедневным трафиком и заняла 15 место, передает УНН.

Детали

Украина потеряла две позиции, но остается в топ-20 странах по просмотру Pornhub.

Согласно статистике сайта, среди украинских пользователей в 2022 году были популярны поисковые запросы “лесбиянки”, “милфа”, “аниме”, “жесткий”.

В прошлом году одним из самых популярных запросов среди украинцев было “русское домашнее”, но теперь эта категория потеряла шесть позиций, а “украинское порно” поднялось на 84 позиции.

Отмечается, что Украина стала единственной страной из топ-20, в которой категория “реалити” оказалась наиболее популярной. Далее следовали категории “секс втроем” и “милфы”.

В списке самых популярных порнозвезд лидирует актриса еврейско-украинского происхождения Абелла Денджер, на втором месте  — американка Лана Роудс, на третьем — австралийка Анджела Уайт.

При этом, согласно статистике, в Украине самой популярной порноактрисой оказалась россиянка, известная под псевдонимом Eva Elfie, хотя еще в прошлом году она была на втором.

Украинцы проводят на сайте в среднем 9 минут и 57 секунд, что на 4 секунды больше, чем в 2021 году. Также по сравнению с прошлым годом у украинцев из поисковых запросов, набирающих популярность , исчез жанр “куколд”.

Напомним

За 2021 год популярные запросы на Pornhub среди украинцев были: “традиционный секс”, “русское домашнее”, “лесбийское”, “аниме” и “БДСМ”. В трендах среди украинцев также оказались видео о “рогоносцах” и видео с тегами “мамка” и “измена”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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