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Що буде із ринком зерна через зупинку коридору Чорного моря: деталі

Що буде із ринком зерна через зупинку коридору Чорного моря: деталі

Київ • УНН

 • 333278 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Очікується, що ф'ючерси на пшеницю різко зростуть у понеділок, через вихід росії з угоди, що ставить під загрозу український експорт, вважають аналітики. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

Москва призупинила свою участь в угоді у суботу у відповідь на "атаку українських безпілотників на чорноморський флот".

Київ заявив, що росія виправдовує підготовлений вихід із угоди, тоді як Вашингтон звинуватив Москву у використанні продовольства як зброї.

Ринки пшениці "дуже чутливі" до подій війни, тому що обидві країни є одними з найбільших у світі експортерів пшениці.

Україна є також великим постачальником кукурудзи.

Створення коридору, який дозволив відвантажувати понад 9 млн. тонн зерна та олійних культур з українських портів, допомогло стабілізувати ринки зерна та стримати світові ціни після того, як вони досягли рекордного рівня.

Це відносне затишшя, швидше за все, закінчиться, коли в понеділок розпочнеться торговий тиждень на Чиказькій та Паризькій біржах.

"Оголошення росії, безумовно, не оптимістично для цін, і на початку тижня ціни, швидше за все, зростуть просто тому, що з України поставлятиметься менше зерна", - повідомила консалтингова компанія Agritel.

Посуха в Аргентині та зливи в східній Австралії посилили побоювання з приводу поставок, оскільки вони викликають сумніви щодо майбутніх урожаїв у експортерів пшениці у південній півкулі.

У той же час, активні поставки на початку сезону з Європейського Союзу означають, що надлишки там скоротилися.

"Проблема в тому, що серед інших великих країн-експортерів пропозиція пшениці скорочується", - додали в Agritel.

Призупинення коридору може "спричинити лихоманку покупок у Чикаго". Поточна межа 0,70 долара за контрактом на пшеницю в Чикаго передбачає максимально можливе зростання на 8,4% порівняно із закриттям у п'ятницю на рівні 8,29-1/4 долара за бушель.

Голова відділу досліджень сільськогосподарських товарних ринків у Rabobank Карлос Мера, сказав, що ф'ючерси на пшеницю можуть підскочити на 5-10%, але реакція може послабшати, оскільки частково очікується вихід Москви з угоди, а російський експорт збільшився.

"Експорт з росії збільшується, тому в короткостроковій перспективі він все ще може бути доступний з Чорного моря", - зауважив він.

Деякі трейдери та аналітики кажуть, що через відсутність коридору росія не має додаткових логістичних потужностей, щоб заповнити прогалину, що підвищує ризик збереження високих цін.

"Кінець коридору неминуче призведе до зростання цін, і це дуже погіршить ситуацію для імпортерів", - кажуть в Agritel.

Додамо

Міністерство інфраструктури України заявило в неділю, що 218 судів було "фактично заблоковано" рішенням росії призупинити свою участь в угоді з експорту зерна.

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