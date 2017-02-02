Ще одна лавина зійшла на Закарпатті, ускладнено рух на державній автодорозі Мукачеве-Рогатин-Львів

“Про сходження лавини об′ємом 40 кубометрів було повідомлено близько 15:20. Наразі на місці інциденту працюють місцеві дорожники, які розчищають автошлях. Рух на вказаному відрізку дороги здійснюється у реверсному режимі”, — зазначила Н.Батир.

Нагадаємо, раніше цієї доби на Закарпатті вже зішли 6 лавин.