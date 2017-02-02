Еще одна лавина сошла на Закарпатье, затруднено движение по государственной автодороге Мукачево-Рогатин-Львов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня, 2 февраля, из-за схода снежной массы вблизи г.Рахов Закарпатской области была перекрыта часть проезжей части на 163-м километре трассы национального значения Мукачево-Рогатин-Львов. Об этом УНН сообщила спикер УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
“О сходе лавины объемом 40 кубометров было сообщено около 15:20. Сейчас на месте инцидента работают местные дорожники, которые расчищают автодорогу. Движение на указанном отрезке дороги осуществляется в реверсном режиме”, — отметила Н.Батыр.
Напомним, ранее на Закарпатье уже сошли 6 лавин