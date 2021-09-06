Ще одна білоруська спортсменка отримала польську гуманітарну візу

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Під час Олімпійських ігор у Токіо білоруську спринтерку Крістіну Тимановську вилучили з команди за критику тренерів і наказали повернутися до Білорусі. Ще перебуваючи в Токіо, Тимановська попросила польську сторону про допомогу, потім отримала гуманітарну візу і полетіла до Польщі через Австрію. Ще одна білоруська спортсменка, Ольга Сафронова, яка представляла цю країну в кінному спорті, опинилася в подібній ситуації.

За словами її представника, Ольга Сафронова була в складі білоруської команди на Олімпійських іграх у Токіо, але була виключена з неї до Олімпіади - на тлі звинувачень у тому, що щодо одного з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу. Тоді спортсменка критично висловилася про білоруську владу.

Зараз же Сафронова заявила, що має намір подати заяву на отримання громадянства Польщі і хоче представляти Польщу, продовживши спортивну кар’єру та досягати успіху у збірній цієї країни. "Якби я не виїхала з Білорусі, це було б для мене небезпечно", - зазначила спортсменка, яку цитує Polskie Radio 24.