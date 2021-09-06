Ще одна білоруська спортсменка отримала польську гуманітарну візу

ukru
17 березня, 19:38 • 93265 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 117104 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 172116 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 151509 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151693 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 161122 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178369 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150176 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159314 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176082 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 74747 перегляди
Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

Столична станція метро "Вокзальна" відновила свою роботу

17 березня, 20:11 • 21254 перегляди
На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

На Дніпропетровщині інфраструктурний об'єкт постраждав від атаки дронів

17 березня, 20:12 • 19028 перегляди
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 16205 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

23:58 • 28966 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 172123 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 157735 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 254865 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 251077 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 379248 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 57362 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 66836 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64980 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100448 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110628 перегляди
Актуальне
Ще одна білоруська спортсменка отримала польську гуманітарну візу

Ще одна білоруська спортсменка отримала польську гуманітарну візу

Київ • УНН

 • 13131 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Білоруська наїзниця Ольга Сафронова отримала гуманітарну візу, яка дає їй право на проживання в Польщі, повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.

Деталі

Під час Олімпійських ігор у Токіо білоруську спринтерку Крістіну Тимановську вилучили з команди за критику тренерів і наказали повернутися до Білорусі. Ще перебуваючи в Токіо, Тимановська попросила польську сторону про допомогу, потім отримала гуманітарну візу і полетіла до Польщі через Австрію. Ще одна білоруська спортсменка, Ольга Сафронова, яка представляла цю країну в кінному спорті, опинилася в подібній ситуації.

За словами її представника, Ольга Сафронова була в складі білоруської команди на Олімпійських іграх у Токіо, але була виключена з неї до Олімпіади - на тлі звинувачень у тому, що щодо одного з її коней було висунуто підозру у використанні допінгу. Тоді спортсменка критично висловилася про білоруську владу.

Зараз же Сафронова заявила, що має намір подати заяву на отримання громадянства Польщі і хоче представляти Польщу, продовживши спортивну кар’єру та досягати успіху у збірній цієї країни. "Якби я не виїхала з Білорусі, це було б для мене небезпечно", - зазначила спортсменка, яку цитує Polskie Radio 24.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами