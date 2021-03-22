Ще один вирок ВАКС: ексголову одного з райсудів Закарпаття засудили до п'яти років
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд засудив до п’яти років позбавлення волі суддю Міжгірського районного суду Закарпатської області Антона Гайдура, якого було викрито на одержанні 15 тис. грн хабара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Так, у понеділок, 22 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі за обвинуваченням судді Міжгірського районного суду Закарпатської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
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“ВАКС визнав винуватим суддю у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років із позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посаду судді, суд виходив з того, що обвинувачений вчинив відповідний злочин саме за такою посадою з використанням відповідного службового становища, а тому додаткове покарання призначене на максимально можливий строк.
“Запобіжний захід у виді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 168 160 гривень, залишено без змін до набрання вироком законної сили”, — зазначається в повідомленні.
Деталі
Як повідомляє пресслужба САП, слідством встановлено, що голова суду висловив прохання надати та одержав 15 тис. гривень від фізичної особи за задоволення цивільного позову.
5 лютого 2020 року суддю викрито на “гарячому” детективами НАБУ спільно із Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів САП.
Доповнення
Вищий антикорупційний суд засудив до двох років позбавлення волі колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка, викритого на отриманні хабара.