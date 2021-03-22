Еще один приговор ВАКС: экс-главу одного из райсудов Закарпатья приговорили к пяти годам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд приговорил к пяти годам лишения свободы судью Межгорского районного суда Закарпатской области Антона Гайдура, разоблаченного на получении 15 тыс. грн взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Так, в понедельник, 22 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу по обвинению судьи Межгорского районного суда Закарпатской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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“ВАКС признал виновным судью в совершении указанного уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что назначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать должность судьи, суд исходил из того, что обвиняемый совершил соответствующее преступление именно по такой должности с использованием соответствующего служебного положения, а поэтому дополнительное наказание назначено на максимально возможный срок.
“Мера пресечения в виде залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 168 160 гривен, оставлено без изменений до вступления приговора в законную силу”, — отмечается в сообщении.
Детали
Как сообщает пресс-служба САП, следствием установлено, что председатель суда попросил предоставить и получил 15 тыс. гривен от физического лица за удовлетворение гражданского иска.
5 февраля 2020 года судья был разоблачен на “горячем” детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Закарпатской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров САП.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко, уличенного в получении взятки.