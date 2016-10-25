СБУ затримала у Луцьку 18 тонн контрафактного спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Вісімнадцять тонн спирту вартістю майже 2,2 мільйона гривень затримала у Луцьку Служба безпеки України спільно з поліцією. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Так, зазначається, що спирт перевозили без відповідних товарно-супровідних документів. На контрафакт і транспорт накладено арешт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько 200 літрів неліцензованого алкоголю вилучено у Харкові
Матеріали справи передані до ГУ ДФС України у Волинській області.
Наразі відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.