СБУ задержала в Луцке 18 тонн контрафактного спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Восемнадцать тонн спирта стоимостью почти 2,2 миллиона гривен задержала в Луцке Служба безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, отмечается, что спирт перевозили без соответствующих товарно-сопроводительных документов. На контрафакт и транспорт наложили арест.
Материалы дела передали в ГУ ГФС Украины в Волынской области.
Открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.