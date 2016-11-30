СБУ затримала одного з керівників Держекоінспекції Київщини, який переховувався від слідства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві співробітники Служби безпеки України затримали одного з керівників Державної екологічної інспекції Київської області, який переховувався від слідства. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Так, у жовтні 2016 року правоохоронці встановили, що посадовці екоінспекції вимагали від керівника органу місцевого самоврядування передати земельну ділянку в обмін на непритягнення до адміністративної відповідальності за несанкціонований відбір води.
Земля мала піти у приватну власність підконтрольній зловмисникам комерційній структурі. Фігуранту справи, одному з керівників держструктури, вдалося втекти від слідства.
Під час досудового розслідування оперативники СБУ встановили місцезнаходження та затримали “чиновника-втікача”, який переховувався у родичів. Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Апеляційний суд Києва прийняв рішення про відсторонення посадовця від займаної посади.