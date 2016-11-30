СБУ задержала одного из руководителей Госэкоинспекции Киевской области, который скрывался от следствия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из руководителей Государственной экологической инспекции Киевской области, который скрывался от следствия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, в октябре 2016 года правоохранители установили, что должностные лица экоинспекции требовали от руководителя органа местного самоуправления передать земельный участок в обмен на непривлечение к административной ответственности за несанкционированный отбор воды.
Земля должна была пойти в частную собственность подконтрольной злоумышленникам коммерческой структуре. Фигуранту дела, одному из руководителей госструктуры, удалось уйти от следствия.
Во время досудебного расследования оперативники СБУ установили местонахождение и задержали "чиновника-беглеца", который скрывался у родственников. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Апелляционный суд Киева принял решение об отстранении чиновника от занимаемой должности.