СБУ викрила діяльність конвертцентру, який фінансував терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.
Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники вилучили понад чотири млн грн, 100 тис. доларів США, 30 тис. євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.
Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.