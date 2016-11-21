СБУ пресекла деятельность конвертационного центра, который финансировал террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более сорока миллионов гривен.
Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники изъяли более четырех млн грн, 100 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.
Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.