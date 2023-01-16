СБУ відкрила нове провадження на депутата держдуми рф журавльова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата держдуми рф олексія журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України, пише УНН.
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"Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата державної думи рф олексія журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті", - повідомили у СБУ.
Деталі
За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області. "Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків «интернациональная бригада «Пятнашка». Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних «ньюзмейкерів» кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - ідеться у повіломленні.
Як зазначили у спецслужбі, окрім цього фігурант розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії рф проти України. "Під час пропагандистських заходів жЖуравльов публічно закликав до активізації так званої «денацифікації» та знищення 2 млн українців. Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора", - сказано у повідомленні.
Доповнення
Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми рф про визнання кремлем "незалежності" самопроголошених "л/днр".
Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.
Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:
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- ст. 260 – участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
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- ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.
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