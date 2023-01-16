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СБУ відкрила нове провадження на депутата держдуми рф журавльова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата держдуми рф олексія журавльова, який особисто брав участь у бойових діях на сході України, пише УНН.

СБУ відкрила нове провадження на депутата держдуми рф журавльова

Цитата

"Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата державної думи рф олексія журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті", - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення він регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області. "Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків «интернациональная бригада «Пятнашка». Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних «ньюзмейкерів» кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - ідеться у повіломленні.

Як зазначили у спецслужбі, окрім цього фігурант розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії рф проти України. "Під час пропагандистських заходів жЖуравльов публічно закликав до активізації так званої «денацифікації» та знищення 2 млн українців. Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань країни-агресора", - сказано у повідомленні.

Доповнення

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні держдуми рф про визнання кремлем "незалежності" самопроголошених "л/днр".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 260 – участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;
  • ст. 436 – публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту.
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