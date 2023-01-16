СБУ открыла новое производство на депутата госдумы рф журавлева

Цитата

"Служба безопасности собрала дополнительные материалы и начала новое уголовное производство в отношении депутата государственной думы РФ алексея журавлева, который принимал участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном фронте", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным СБУ, с начала полномасштабного вторжения он регулярно приезжал во временно оккупированную часть Донецкой области. "Там чиновник вошел в состав российской группировки боевиков «интернациональная бригада «Пятнашка». Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных «ньюсмейкеров» кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта", - говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, кроме этого фигурант развернул широкую агитационную кампанию в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины. "Во время пропагандистских мероприятий журавлев публично призывал к активизации так называемой «денацификации» и уничтожению 2 млн украинцев. Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донецкой области вступать в оккупационные группировки страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее СБУ уже сообщила ему о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании госдумы рф о признании кремлем "независимости" самопровозглашенных "л/днр".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Новые обстоятельства следователи СБУ квалифицируют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: