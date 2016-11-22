СБУ робитиме все можливе для повернення з РФ журналіста Р.Сущенка - В.Грицак

"Він (Р.Сущенко – ред.) внесений у списки, які ми складаємо в Центрі обміну заручників. Ми будемо робити все можливе, щоб ці людину повернути на Батьківщину", - запевнив він.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.