СБУ будет делать все возможное для возвращения из РФ журналиста Р.Сущенко - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заверил, что их ведомство будет делать все возможное для возвращения в Украину задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Он (Р.Сущенко - ред.) внесен в списки, которые мы складываем в Центре обмена заложников. Мы будем делать все возможное, чтобы этого человека вернуть на Родину", - заверил он.