СБУ проводить слідчі дії в ТЦ “Гулівер” в рамках справи банку “Михайлівський”

“Співробітниками СБУ у взаємодії з ГПУ та Національною поліцією ініційовано проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, пов’язаного з банком „Михайлівський“. Нашими співробітниками ініційовано проведення слідчих дій на території саме офісного центру „Гулівер“, а не торгово-розважального”, — сказав О.Ткачук.

Окрім того він зазначив, що охорона та адміністрація офісу блокувала співробітникам СБУ доступ до ТЦ “Гулівер”, у зв’язку з цим деякі працівники торгового центру не могли потрапити до будівлі.

“Коли правоохоронці з’явилися біля офісного центру “Гулівер”, охороною і адміністрацією будівлі було прийнято рішення про блокування системи доступу до будівлі, відключення ліфтів та інші дії, які призвели до того, що окремі люди не могли потрапити усередину будівлі. Ці обмеження жодним чином не пов’язані з діями, які вживали українських правоохоронці”, — додав О.Ткачук.

Нагадаємо, суд арештував ТЦ “Гулівер”. Як зазначив Генпрокурор, під час розслідування розкрадання банку “Михайлівський” встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю В.Поліщука (власник банку “Михайлівський”).

Крім того, за даними НБУ, В.Поліщук, окрім ТЦ “Гулівер” та банку “Михайлівський”, є власником гіпермаркетів “Ельдорадо”, страхової компанії “Форте” та будівельної компанії “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал” в Броварах ). Тож експерти не виключають арешт й цих активів В.Поліщука.