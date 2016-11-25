СБУ проводить слідчі дії в ТЦ “Гулівер” в рамках справи банку “Михайлівський”

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 5166 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 92743 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 105226 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 104655 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 107618 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 115757 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 172272 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75508 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 112415 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
28%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 22820 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 20391 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 19214 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 27820 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 15346 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 8252 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 15815 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 92748 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 172275 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 189817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 3196 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102874 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104855 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48932 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51947 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

СБУ проводить слідчі дії в ТЦ “Гулівер” в рамках справи банку “Михайлівський”

Київ • УНН

 • 7515 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з ГПУ та Національною поліцією проводять слідчі дії в офісному приміщенні ТЦ “Гулівер” в рамках кримінального провадження, пов’язаного з банком "Михайлівський“. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.

СБУ проводить слідчі дії в ТЦ “Гулівер” в рамках справи банку “Михайлівський”

“Співробітниками СБУ у взаємодії з ГПУ та Національною поліцією ініційовано проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, пов’язаного з банком „Михайлівський“. Нашими співробітниками ініційовано проведення слідчих дій на території саме офісного центру „Гулівер“, а не торгово-розважального”, — сказав О.Ткачук.

Окрім того він зазначив, що охорона та адміністрація офісу блокувала співробітникам СБУ доступ до ТЦ “Гулівер”, у зв’язку з цим деякі працівники торгового центру не могли потрапити до будівлі.

“Коли правоохоронці з’явилися біля офісного центру “Гулівер”, охороною і адміністрацією будівлі було прийнято рішення про блокування системи доступу до будівлі, відключення ліфтів та інші дії, які призвели до того, що окремі люди не могли потрапити усередину будівлі. Ці обмеження жодним чином не пов’язані з діями, які вживали українських правоохоронці”, — додав О.Ткачук.

Нагадаємо, суд арештував ТЦ “Гулівер”. Як зазначив Генпрокурор, під час розслідування розкрадання банку “Михайлівський” встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю В.Поліщука (власник банку “Михайлівський”).

Крім того, за даними НБУ, В.Поліщук, окрім ТЦ “Гулівер” та банку “Михайлівський”, є власником гіпермаркетів “Ельдорадо”, страхової компанії “Форте” та будівельної компанії “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал” в Броварах ). Тож експерти не виключають арешт й цих активів В.Поліщука.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.35
Ethereum
$1,644.77