СБУ проводит следственные действия в ТЦ "Гулливер" в рамках дела банка "Михайловский"

"Сотрудники СБУ во взаимодействии с ГПУ и Национальной полицией инициировали проведение следственных действий в рамках уголовного производства, связанного с банком "Михайловский". Наши сотрудники инициировали проведение следственных действий на территории именно офисного центра "Гулливер", а не торгово-развлекательного", - сказал А.Ткачук.

Кроме того, он отметил, что охрана и администрация офиса заблокировали сотрудникам СБУ доступ к ТЦ "Гулливер", в связи с этим некоторые работники торгового центра не могли попасть в здание.

"Когда правоохранители появились у офисного центра "Гулливер", охраной и администрацией здания было принято решение о блокировании системы доступа в здание, отключении лифтов и других действиях, которые привели к тому, что отдельные люди не могли попасть внутрь здания. Эти ограничения никак не связаны с действиями, которые совершали украинские правоохранители", - добавил А.Ткачук.

Напомним, суд арестовал ТЦ "Гулливер". Как отметил Генпрокурор, в ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью В.Полищука (владелец банка "Михайловский").

Кроме того, по данным НБУ, В.Полищук, кроме ТЦ "Гулливер" и банка "Михайловский", является владельцем гипермаркетов "Эльдорадо", страховой компании "Форте" и строительной компании "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал" в Броварах). Поэтому эксперты не исключают арест и этих активов В.Полищука.