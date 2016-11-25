СБУ не розголошує інформацію про людей, яких намагались завербувати російські спецслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Службі безпеки України не розголошують дані, про людей, яких російські спецслужби намагалися завербувати, проте зазначають, що йдеться навіть не про десятки осіб. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
“... У першу чергу зараз під удар звичайно потрапляли українські правоохоронці і українські військовослужбовці. Тому що вони володіють тією інформацією, яка цікавить російські спецслужби. Наразі точну цифру тих людей, які російські спецслужби намагалися завербувати ми не розголошуємо, це поки таємниця слідства, але мова йде навіть не про десятки людей”, — наголосив О.Ткаченко.