СБУ не розголошує інформацію про людей, яких намагались завербувати російські спецслужби

“... У першу чергу зараз під удар звичайно потрапляли українські правоохоронці і українські військовослужбовці. Тому що вони володіють тією інформацією, яка цікавить російські спецслужби. Наразі точну цифру тих людей, які російські спецслужби намагалися завербувати ми не розголошуємо, це поки таємниця слідства, але мова йде навіть не про десятки людей”, — наголосив О.Ткаченко.