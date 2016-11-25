СБУ не разглашает информацию о людях, которых пытались завербовать российские спецслужбы

"... В первую очередь сейчас под удар конечно попадали украинские правоохранители и украинские военнослужащие. Потому что они обладают той информацией, которая интересует российские спецслужбы. Сейчас точную цифру тех людей, которых российские спецслужбы пытались завербовать мы не разглашаем, это пока тайна следствия, но речь идет даже не о десятках людей", - подчеркнул А.Ткаченко.