СБУ не разглашает информацию о людях, которых пытались завербовать российские спецслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Службе безопасности Украины не разглашают данные, о людях, которых российские спецслужбы пытались завербовать, однако отмечают, что речь идет даже не о десятках лиц. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.
"... В первую очередь сейчас под удар конечно попадали украинские правоохранители и украинские военнослужащие. Потому что они обладают той информацией, которая интересует российские спецслужбы. Сейчас точную цифру тех людей, которых российские спецслужбы пытались завербовать мы не разглашаем, это пока тайна следствия, но речь идет даже не о десятках людей", - подчеркнул А.Ткаченко.