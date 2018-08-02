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Савченко не зверталась з пропозицією щодо укладення угоди зі слідством - Луценко

Савченко не зверталась з пропозицією щодо укладення угоди зі слідством - Луценко

Київ • УНН

 • 7703 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко не зверталась з пропозицією щодо укладення угоди зі слідством. Про це під час брифінгу заявив Генпрокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Надія Савченко на цей момент ні особисто, ні через свій захист з такою пропозицією (стосовно укладення угоди зі слідством – ред.) не зверталась", - повідомив Ю.Луценко.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Як повідомляв УНН, результати розшифровки відповідей на запитання експертів при проходженні заарештованим народним депутатом Надією Савченко “детектора брехні” підтвердили її наміри про готовність вчинити збройний державний переворот із фізичним знищенням українських політиків.

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