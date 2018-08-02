Савченко не обращалась с предложением о заключении сделки со следствием - Луценко

"Надежда Савченко на данный момент ни лично, ни через свою защиту с таким предложением (о заключении сделки со следствием - ред.) не обращалась", - сообщил Ю.Луценко.



Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Как сообщал УНН, результаты расшифровки ответов на вопросы экспертов при прохождении арестованным народным депутатом Надеждой Савченко "детектора лжи" подтвердили ее намерения о готовности провести вооруженный государственный переворот с физическим уничтожением украинских политиков.





