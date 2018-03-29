Савченко доставили на слухання апеляції на арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Народного депутата Надію Савченко доставили до зали Апеляційного суду міста Києва, де сьогодні очікується розгляд апеляційної скарги сторони захисту на запобіжний захід нардепу у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.
Наразі Савченко перебуває в скляному боксі у залі суду, де очікується засідання.
У залі також перебуває матір Савченко, яка принесла квіти. Сестра Надії Савченко Віра також приїхала до суду.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист народного депутат України Надії Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.