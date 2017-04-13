САП не відомо, чи отримував О.Онищенко політичний притулок – В.Кривенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відсутня інформація про те, що народний депутат Олександр Онищенко, якого підозрюють у скоєнні низки злочинів, та його родина отримали політичний притулок за кордоном. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.
“Немає інформації”, — сказав В.Кривенко, відповідаючи на запитання, чи відомо САП, що нардеп О.Онищенко отримав політичний притулок і де.
Як повідомляв раніше УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує найближчим часом допитати народного депутата України Олександра Онищенка по Skype.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.
Як повідомляв УНН, народний депутат Олександр Онищенко, якого підозрюють у скоєнні низки злочинів, повідомив, що він та його родина отримали політичний притулок за кордоном.