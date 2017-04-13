САП не известно, получал ли А.Онищенко политическое убежище - В.Кривенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. У Специализированной антикоррупционной прокуратуры отсутствует информация о том, что народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в совершении ряда преступлений, и его семья получили политическое убежище за рубежом. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
“Нет информации”, — сказал В.Кривенко, отвечая на вопрос, известно ли САП, что нардеп А.Онищенко получил политическое убежище и где.
Как сообщал ранее УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в ближайшее время допросить народного депутата Украины Александра Онищенко по Skype.
Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля с.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.
Как сообщал УНН, народный депутат Александр Онищенко, которого подозревают в совершении ряда преступлений, сообщил, что он и его семья получили политическое убежище за рубежом.