Санта-Клаус у безпеці: головний інфекціоніст США "вакцинував" його від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі закликав дітей не турбуватися про доставку подарунків на Різдво в умовах пандемії, зауваживши, що особисто вакцинував Санта-Клауса від коронавірусу. Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу CNN, передає УНН.
"Я подбав про це... Я здійснив поїздку на Північний полюс,... і сам зробив щеплення Санта-Клауса. Я виміряв його рівень імунітету, і він в порядку. Він може спуститися у димохід. Він може залишити подарунки,.. і вам нема про що турбуватися", - зазначив Фаучі, реагуючи на запитання стурбованої дитини щодо того, чи зможе Санта-Клаус прийти з подарунками до дітей на Різдво в умовах пандемії.
Нагадаємо, торік сотні лижників в штаті Мен у США одягнулись в костюми Санта-Клауса на честь 20-го щорічного свята "Неділя Санти".
Santa Claus will be coming to town this year, Dr. Anthony Fauci says.
“I took care of that for you,” he says. “…I took a trip up there to the North Pole; I went there and I vaccinated Santa Claus myself. I measured his level of immunity, and he is good to go.” #CNNSesameStreet pic.twitter.com/CNJ520XTew