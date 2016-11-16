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Самолікування антибіотиками збільшує вірогідність хворого натрапити на контрафактні ліки

Самолікування антибіотиками збільшує вірогідність хворого натрапити на контрафактні ліки

Київ • УНН

 • 8307 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Самостійне вживання пацієнтами антибіотиків призведе до того, що приблизно через 20 років дія таких препаратів на організм людини буде нівельована. Про це у коментарі УНН розповів терапевт Клініки Спіженко Олександр Баранов.

“Мікроорганізми теж мають засоби захисту і одним із таких засобів є специфічні речовини, які мають здатність блокувати дію антибіотиків. Адже, що таке антибіотики: це — "анти“ і "біо“, тобто антижиття мікроорганізму. А один із законів збереження життя — це фундаментальний механізм збереження життя. Наприклад, якщо намагатися вбити організм — він буде пручатися. Тому, дійсно, безконтрольне застосування антибіотиків може привести до того, що чутливість до них буде зменшена через 10 чи 20 років”, — наголосив О.Баранов.

За словами лікаря, самостійне призначення та вживання антибіотиків збільшує вірогідність придбати контрафактний препарат. Тому варто обов’язково звертатись до лікаря і завжди керуватись у лікуванні вказівками фахівця.

“Масово антибіотики вийшли на ринок у 1960 роках. За цей час і мікроорганізми людини отримали резистентність до них, і аптеки почати дозволяти собі відпускати контрафакт. Коли люди натрапляють на контрафакт, то у найкращому випадку у препараті не діюча речовина і вона просто нічого не вилікує. Лише лікар може правильно визначити тактику і дібрати той чи інший антибіотик для лікування тієї чи іншої хвороби”, — наголосив О.Баранов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, МОЗ і громадськість закликали українців не купувати антибіотики без рецепта та приєднватися до флешмобу #Антибіотик_за_рецептом.

Організатори флешмоб наголошують на необхідності формувати у пацієнтів правильну позиціє щодо вживання антимікробних препаратів.

"- Ні — самолікуванню

— Суворе дотримання схеми лікування, запропонованої лікарем
— І головне: прийом антибіотиків — тільки за рецептом!“, — наголошують у ГО “Інфекційний контроль в Україні”.

Українські Національні Новини

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