Самолікування антибіотиками збільшує вірогідність хворого натрапити на контрафактні ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Самостійне вживання пацієнтами антибіотиків призведе до того, що приблизно через 20 років дія таких препаратів на організм людини буде нівельована. Про це у коментарі УНН розповів терапевт Клініки Спіженко Олександр Баранов.
“Мікроорганізми теж мають засоби захисту і одним із таких засобів є специфічні речовини, які мають здатність блокувати дію антибіотиків. Адже, що таке антибіотики: це — "анти“ і "біо“, тобто антижиття мікроорганізму. А один із законів збереження життя — це фундаментальний механізм збереження життя. Наприклад, якщо намагатися вбити організм — він буде пручатися. Тому, дійсно, безконтрольне застосування антибіотиків може привести до того, що чутливість до них буде зменшена через 10 чи 20 років”, — наголосив О.Баранов.
За словами лікаря, самостійне призначення та вживання антибіотиків збільшує вірогідність придбати контрафактний препарат. Тому варто обов’язково звертатись до лікаря і завжди керуватись у лікуванні вказівками фахівця.
“Масово антибіотики вийшли на ринок у 1960 роках. За цей час і мікроорганізми людини отримали резистентність до них, і аптеки почати дозволяти собі відпускати контрафакт. Коли люди натрапляють на контрафакт, то у найкращому випадку у препараті не діюча речовина і вона просто нічого не вилікує. Лише лікар може правильно визначити тактику і дібрати той чи інший антибіотик для лікування тієї чи іншої хвороби”, — наголосив О.Баранов.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, МОЗ і громадськість закликали українців не купувати антибіотики без рецепта та приєднватися до флешмобу #Антибіотик_за_рецептом.
Організатори флешмоб наголошують на необхідності формувати у пацієнтів правильну позиціє щодо вживання антимікробних препаратів.
"- Ні — самолікуванню
— Суворе дотримання схеми лікування, запропонованої лікарем
— І головне: прийом антибіотиків — тільки за рецептом!“, — наголошують у ГО “Інфекційний контроль в Україні”.