Самолечение антибиотиками увеличивает вероятность больного найти контрафактные лекарства

"Микроорганизмы имеют средства защиты и одним из таких средств являются специфические вещества, которые обладают способностью блокировать действие антибиотиков. Ведь, что такое антибиотики: это - "анти" и "био", то есть антижизнь микроорганизма. Один из законов сохранения жизни - это фундаментальный механизм сохранения жизни. Например, если пытаться убить организм - он будет сопротивляться. Поэтому, действительно, бесконтрольное применение антибиотиков может привести к тому, что чувствительность к ним будет уменьшена через 10 или 20 лет", - отметил А.Баранов.

По словам врача, самостоятельное назначение и применение антибиотиков увеличивает вероятность приобрести контрафактный препарат. Поэтому следует обязательно обращаться к врачу и всегда руководствоваться в лечении указаниями специалиста.

"Массово антибиотики вышли на рынок в 1960-х годах. За это время и микроорганизмы человека получили резистентность к ним, и аптеки начали позволять себе отпускать контрафакт. Когда люди сталкиваются с контрафактом, то в лучшем случае в препарате не действующее вещество и оно просто ничего не вылечит. Только врач может правильно определить тактику и подобрать тот или иной антибиотик для лечения той или иной болезни", - отметил А.Баранов.

Напомним, как сообщал УНН, Минздрав и общественность призвали украинцев не покупать лекарства без рецепта и присоединиться к флешмобу #Антибиотик_по_рецепту.

Организаторы флешмоба отмечают необходимость формировать у пациентов правильную позицию относительно употребления антимикробных препаратов.

"- Нет - самолечению.

- Строгое соблюдение схемы лечения, предписанной врачом .

- И главное: прием антибиотиков - только по рецепту!", - отмечают в ОО "Инфекционный контроль в Украине".