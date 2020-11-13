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Саботаж рішень міністра Степанова убивчий для системи охорони здоров'я України - експерт

Саботаж рішень міністра Степанова убивчий для системи охорони здоров'я України - експерт

Київ • УНН

 • 9744 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Відставка у піковий період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 міністра охорони здоров'я Максима Степанова, яку лобіюють деякі політичні сили, може привести до фатальних наслідків як для медичної системи в цілому, так і для громадян країни зокрема. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політичний експерт Кирило Сазонов, інформує УНН.

"З огляду на те, що ситуація з коронавірусом зараз фактично на піку і кожен день у нас фіксують антирекорди, відставка Степанова може остаточно дестабілізувати роботу медсистеми і привести до сумних наслідків. Тут мова вже не про економіку і гроші, а про людські життя", - написав Сазонов.

Політичний експерт зазначив, що драйверами дестабілізації в охороні здоров'я є не тільки сторонні політичні гравці, але і деякі співробітники МОЗ, "які саботують рішення міністра".

"При цьому, качають ситуацію не тільки зовнішні політичні сили, але і у МОЗі. Про це відкрито вже говорять самі лікарі, які знають МОЗ зсередини. Нещодавно всім відома лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська заявляла, що робота міністра саботується деякими його підлеглими. Цих людей взагалі не бентежить, що у нинішній ситуації саботаж рішень керівника МОЗ може бути убивчим для нашої медсистеми", - заявив експерт.

Кирило Сазонов припускає, що головною метою політичних конкурентів і внутрішніх саботажників Максима Степанова є зовсім не прагнення поліпшити ситуацію із подоланням пандемії коронавірусу у країні, а кар'єрні амбіції.

"Зі всього видно, що комусь настільки хочеться зайняти міністерське крісло, що абсолютно байдуже, як це відіб'ється на охороні здоров'я в цілому, і, як наслідок, на кожному із нас", - пише він.

При цьому, Кирило Сазонов зазначив, що у середовищі лікарів-практиків діючий міністр охорони здоров'я має підтримку. Наприклад, нещодавно у захист Максима Степанова виступили лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська, і лікар-кардіохірург, професор, директор Інституту серця Борис Тодуров.

"При цьому, самі лікарі підтримують міністра Степанова. Та ж Голубовська виступає на його захист. Вчора до неї підключився і директор Інституту серця Борис Тодуров, який у себе у Facebook написав, що медики закликали керівництво країни не допустити звільнення Степанова", - розповідає Сазонов.

На закінчення політичний експерт підкреслив, що політична боротьба за крісло керівника МОЗ у період стрімкого погіршення епідеміологічної ситуації і можливий період безвладдя у міністерствМ охорони здоров'я можуть лише погіршити ситуацію із подоланням пандемії COVID-19 в Україні.

"Як далі буде розвиватися ситуація і чи зможе Степанов утримати посаду - поки незрозуміло. Одне ясно точно - політичні ігрища у МОЗі в пік епідемії не приведуть ні до чого хорошого", - резюмував Сазонов.

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