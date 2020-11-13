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Саботаж решений министра Степанова убийственен для системы здравоохранения Украины - эксперт

Саботаж решений министра Степанова убийственен для системы здравоохранения Украины - эксперт

Киев  •  УНН

 • 9740 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Отставка в пиковый период пандемии коронавирусной болезни COVID-19 министра здравоохранения Максима Степанова, которую лоббируют некоторые политические силы, может привести к фатальным последствиям как для медицинской системы в целом, так и для граждан страны в частности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Кирилл Сазонов, передает УНН.

"Учитывая то, что ситуация с коронавирусом сейчас фактически на пике и каждый день у нас фиксируют антирекорды, отставка Степанова может окончательно дестабилизировать работу медсистемы и привести к печальным последствиям. Здесь речь уже не про экономику и деньги, а о человеческих жизнях", - написал Сазонов.

Политический эксперт отметил, что драйверами дестабилизации в здравоохранении являются не только сторонние политические игроки, но и некоторые сотрудники Минздрава, саботирующие решения министра.

“При этом качают ситуацию не только внешние политические силы, но и в Минздраве. Об этом открыто уже говорят сами врачи, которые знают Минздрав изнутри. Недавно всем известная врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что работа министра саботируется некоторыми его подчиненными. Этих людей вообще не смущает, что в нынешней ситуации саботаж решений руководителя Минздрава может быть убийственен для нашей медсистемы", - заявил эксперт.

Кирилл Сазонов предполагает, что главной целью политических конкурентов и внутренних саботажников Максима Степанова является вовсе не стремление улучшить ситуацию с преодолением пандемии коронавируса в стране, а карьерные амбиции.

"По всей видимости, кому-то настолько хочется занять министерское кресло, что абсолютно безразлично, как это отразится на здравоохранении в целом, и, как следствие, на каждом из нас", - пишет он.

При этом Кирилл Сазонов отметил, что в среде врачей-практиков действующий министр здравоохранения имеет поддержку. Например, недавно в защиту Максима Степанова выступили врач-инфекционист, доктор медицинских наук, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская, и врач-кардиохирург, профессор, директор Института сердца Борис Тодуров.

"При этом, сами врачи поддерживают министра Степанова. Та же Голубовская выступает в его пользу. Вчера к ней подключился и директор Института сердца Борис Тодуров, который у себя в Facebook написал, что медики призывали руководство страны не допустить увольнения Степанова", - рассказывает Сазонов.

В заключение политический эксперт подчеркнул, что политическая борьба за кресло руководителя Минздрава в период стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации и возможного периода безвластия в министерстве здравоохранения могут лишь ухудшить ситуацию с преодолением пандемии COVID-19 в Украине.

"Как дальше будет развиваться ситуация и сможет ли Степанов удержать должность - пока непонятно. Одно ясно точно - политические игрища в Минздраве в пик эпидемии не приведут ни к чему хорошему", - резюмировал Сазонов.

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