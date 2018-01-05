Саакашвілі назвав себе першим президентом у світі, якого засудили за помилування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі заявляє, що він став першим у світі главою держави, якого на батьківщині засуджено за помилування. Як передає кореспондент УНН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Я став першим президентом у світі, якого судять за помилування… Для світу це – абсурдне звинувачення. Так можна засудити будь-якого президента", - сказав Саакашвілі.
При цьому він назвав змовою керівництва України та Грузії своє засудження судом Тбілісі.
Як повідомляв УНН, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею "зловживання службовими повноваженнями" у справі Сандро Гиргвліані.
Згідно з грузинським слідством, М.Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.
Відзначимо, цей вирок створює підстави для екстрадиції М.Саакашвілі в Грузію.