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С.Рибалка у фінкомітеті ВРУ працює в опозиції до економічної політики держави - експерт

Київ • УНН

 • 18126 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У конструктивності роботи фінансового комітету ВРУ під керівництвом радикала Сергія Рибалки є великі сумніви. Загалом, Комітет перебуває в опозиції до економічної політики уряду. Більше того, є проблеми і з фаховістю його очільника та членів. Про це у коментарі УНН зазначив експерт з економічних питань Андрій Блінов.

С.Рибалка у фінкомітеті ВРУ працює в опозиції до економічної політики держави - експерт

За його словами, конструктивної роботи між комітетом з питань фінансової політики і банківської діяльності ВРУ та НБУ не ведеться.

“Те, що там не так багато конструктиву між, наприклад, НБУ, комісією із цінних паперів та власне депутатами, які входять у цей парламент… Так і є. Чи він (комітет - ред.) сьогодні націлений на конструктивні речі, - тут є велике питання, тому що ми знаємо, що в значній мірі очільником цього комітету є представник радикальної партії (С.Рибалка - ред.), який сьогодні офіційно опонує уряду, і причому, не стільки навіть уряду як такому, а саме урядовій економічній політиці. Ну і, власне, ми повинні розуміти, що це дійсно впливає на певні рішення…”, - сказав він.

Експерт уточнив, що фаховість С.Рибалки, як і більшості депутатів в цілому, під питанням.

“Власне, питання фаховості - це завжди проблема не тільки депутатів, а і їх радників, експертів і секретарів відповідних комітетів ВР. У комітеті є депутати, які досить перспективно співпрацюють із владою, досить професійно, це заступник голови комітету - Руслан Демчак. Однак, пан Рибалка - він є представником радикальної партії і займає радикальну позицію щодо окремих ініціатив уряду. Він є в економічній опозиції і саме економічному курсу, це досить очевидно”, - зазначив А.Блінов.

Експерт додав, що фінкомітет ВР дуже складний, бо у ньому багато членів.

“І власне, роль голови комітету, вона не набагато вища, на мій погляд, ніж, наприклад, роль якогось окремого його члена”, - вважає він.

Нагадаємо, комітет ВР з банківської діяльності з початку року не розробив жодного закону у сфері монетарної політики.

Так, з початку 2016 року комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності не подав жодного проекту закону чи постанови за напрямком "Монетарна політика та фінансові ринки", які б потім стали законами.

Також нагадаємо, за словами експерта Реанімаційного пакету реформ Руслана Чорного, С.Рибалка використовує посаду глави фінансового комітету ВР для вирішення політичних завдань.

“Тобто, через Рибалку блокується робота комітету? Фактично так, але я сказав би так: комітет дійсно працює, є позиції, коли робота блокується, сам Рибалка, хоча дуже далекий від фінансів, пробує розібратися і працює над собою. Кажу про кількість законів. Водночас, щодо політичних заяв, то він в першу чергу використовує цю свою позицію керівника комітету для вирішення своїх політичних завдань”, - наголосив експерт.

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