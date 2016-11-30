С.Рыбалка в финкомитете ВРУ работает в оппозиции к экономической политике государства - эксперт

По его словам, конструктивной работы между комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ВРУ и НБУ не ведется.

"То, что там не так много конструктива между, например, НБУ, комиссией по ценным бумагам и собственно депутатами, которые входят в этот парламент... Так и есть. Нацелен ли он (комитет - ред.) сегодня на конструктивные вещи, - здесь есть большой вопрос, потому что мы знаем, что в значительной степени главой этого комитета является представитель радикальной партии (С.Рыбалка - ред.), который сегодня официально оппонирует правительству и причем, не столько даже правительству как таковому, а именно правительственной экономической политике. Ну и, собственно, мы должны понимать, что это действительно влияет на определенные решения...", - сказал он.

Эксперт уточнил, что профессионализм С.Рыбалки, как и большинства депутатов в целом, под вопросом.

"Собственно, вопрос профессионализма - это всегда проблема не только депутатов, но и их советников, экспертов и секретарей соответствующих комитетов ВР. В комитете есть депутаты, которые достаточно перспективно сотрудничают с властью, достаточно профессионально, это заместитель председателя комитета - Руслан Демчак. Однако, господин Рыбалка - он является представителем радикальной партии и занимает радикальную позицию по отдельным инициативам правительства. Он в экономической оппозиции и именно экономическому курсу, это достаточно очевидно", - отметил А.Блинов.

Эксперт добавил, что финкомитет ВР очень сложный, потому что в нем много членов.

"И собственно, роль председателя комитета, она не намного выше, на мой взгляд, чем, например, роль какого-то отдельного его члена", - считает он.

Напомним, комитет ВР по банковской деятельности с начала года не разработал ни одного закона в сфере монетарной политики.

Так, с начала 2016 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности не подал ни одного проекта закона или постановления по направлению "Монетарная политика и финансовые рынки", которые потом стали законами.

Также напомним, по словам эксперта Реанимационного пакета реформ Руслана Черного, С.Рыбалка использует должность главы финансового комитета ВР для решения политических задач.

"То есть, из-за Рыбалки блокируется работа комитета? Фактически так, но я сказал бы так: комитет действительно работает, есть позиции, когда работа блокируется, сам Рыбалка, хотя очень далек от финансов, пытается разобраться и работает над собой. Говорю о количестве законов. В то же время, по политическим заявлениям, то он в первую очередь использует эту свою позицию руководителя комитета для решения своих политических задач", - подчеркнул эксперт.