С.Корецький: боротьба КМДА з “нелегалами” скрапленого газу — дієвий крок на підтримку сумлінного бізнесу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Провідні гравці ринку пального підтримують кроки КМДА, спрямовані на боротьбу з нелегальним ринком скрапленого газу та дизельного пального. Меморандум, який сьогодні було підписано між Нафтогазовою асоціацією України і основними гравцями, — це один з небагатьох, проте практичних кроків допомоги легальному бізнесу. Про це в ексклюзивному коментарі УНН зазначив генеральний директор компанії WOG за підсумками підписання меморандуму.

“Це один із небагатьох разів, коли держава в обличчі КМДА робить практичні кроки, допомагає легальному бізнесу здійснювати свою діяльність, забезпечувати сплату податків, заробітних плат і так далі. Відповідно, ми підтримуємо дуже цю ініціативу, спільно була розроблена ця ініціатива, і вважаємо що це велике благо і для міста, і для цивільного легального законного бізнесу.

Маємо надію, що все це буде доведено до логічного завершення, що і надалі буде контроль за тими місцями, звідки були демонтовані нелегальні газові модулі, і також сподіваємося, що коли пройде певний час — ми не побачимо нині знесені нелегальні газові модулі знову. Це, напевно, не менш важливо, аніж демонтувати, адже прослідкувати, як потім ці власники діятимуть — чи забезпечуватимуть вони виконання рішення КМДА чи ні — це дуже важливо”, — сказав він.

За словами С.Корецького, функція усіх сумлінних гравців ринку у цьому процесу полягає у тому, аби надавати інформаційну, консультативну підтримку відповідним органам влади, чим допомагати їм оперативно реагувати на незаконні пункти продажу пального і скрапленого газу, зокрема.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними КМДА, у столиці без документів працюють понад 350 небезпечних газових модулів. 

Також нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко та керівництво і члени “Нафтогазової Асоціації України” виступили зі спільною ініціативою та підписали меморандум про співпрацю у сфері усунення факторів небезпеки для життя, здоров’я, майна киян і гостей Києва, які створюються через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального, що розміщені в столиці.

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