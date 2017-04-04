С.Корецкий: борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66897 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108475 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166343 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122040 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119928 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114291 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105408 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157416 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С.Корецкий: борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса

С.Корецкий: борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса

Киев  •  УНН

 • 22378 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ведущие игроки рынка горючего поддерживают шаги КГГА, направленные на борьбу с нелегальным рынком сжиженного газа и дизельного топлива. Меморандум, который сегодня был подписан между Нефтегазовой ассоциацией Украины и основными игроками - это один из немногих, однако практических шагов помощи легальному бизнесу. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал генеральный директор компании WOG по итогам подписания меморандума.

"Это один из немногих разов, когда государство в лице КГГА делает практические шаги, помогает легальному бизнесу осуществлять свою деятельность, обеспечивать уплату налогов, заработных плат и так далее. Соответственно, мы поддерживаем очень эту инициативу, совместно была разработана эта инициатива, и считаем, что это большое благо и для города, и для гражданского легального законного бизнеса.

Надеемся, что все это будет доведено до логического завершения, что и в дальнейшем будет контроль за теми местами, откуда были демонтированы нелегальные газовые модули, и также надеемся, что когда пройдет определенное время - мы не увидим сейчас снесеннные нелегальные газовые модули снова. Это, наверное, не менее важно, чем демонтировать, ведь проследить, как потом эти владельцы будут действовать - будут ли они обеспечивать выполнения решения КГГА или нет - это очень важно", - сказал он.

По словам С.Корецкого, функция всех добросовестных игроков рынка в этом процесса заключается в том, чтобы оказывать информационную, консультативную поддержку соответствующим органам власти, чем помогать им оперативно реагировать на незаконные пункты продажи горючего и сжиженного газа, в частности.

Напомним, как сообщал УНН, по данным КГГА, в столице без документов работают более 350 опасных газовых модулей. 

Также напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко и руководство и члены "Нефтегазовой Ассоциации Украины" выступили с совместной инициативой и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения факторов опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян и гостей Киева, которые создаются из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива, расположенных в столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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