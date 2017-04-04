С.Корецкий: борьба КГГА с "нелегалами" сжиженного газа - действенный шаг в поддержку добросовестного бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ведущие игроки рынка горючего поддерживают шаги КГГА, направленные на борьбу с нелегальным рынком сжиженного газа и дизельного топлива. Меморандум, который сегодня был подписан между Нефтегазовой ассоциацией Украины и основными игроками - это один из немногих, однако практических шагов помощи легальному бизнесу. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал генеральный директор компании WOG по итогам подписания меморандума.
"Это один из немногих разов, когда государство в лице КГГА делает практические шаги, помогает легальному бизнесу осуществлять свою деятельность, обеспечивать уплату налогов, заработных плат и так далее. Соответственно, мы поддерживаем очень эту инициативу, совместно была разработана эта инициатива, и считаем, что это большое благо и для города, и для гражданского легального законного бизнеса.
Надеемся, что все это будет доведено до логического завершения, что и в дальнейшем будет контроль за теми местами, откуда были демонтированы нелегальные газовые модули, и также надеемся, что когда пройдет определенное время - мы не увидим сейчас снесеннные нелегальные газовые модули снова. Это, наверное, не менее важно, чем демонтировать, ведь проследить, как потом эти владельцы будут действовать - будут ли они обеспечивать выполнения решения КГГА или нет - это очень важно", - сказал он.
По словам С.Корецкого, функция всех добросовестных игроков рынка в этом процесса заключается в том, чтобы оказывать информационную, консультативную поддержку соответствующим органам власти, чем помогать им оперативно реагировать на незаконные пункты продажи горючего и сжиженного газа, в частности.
Напомним, как сообщал УНН, по данным КГГА, в столице без документов работают более 350 опасных газовых модулей.
Также напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко и руководство и члены "Нефтегазовой Ассоциации Украины" выступили с совместной инициативой и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения факторов опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян и гостей Киева, которые создаются из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива, расположенных в столице.