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Рятувальники знайшли індонезійський літак, який зник з радарів

Київ • УНН

 • 10844 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дванадцятирічний хлопчик став єдиним, хто чудом вцілів внаслідок авіакатастрофи невеликого літака, який раніше зник з радарів. Про це в неділю, 12 серпня, повідомили індонезійські рятувальні служби, передає УНН з посиланням на AP.

Рятувальники знайшли індонезійський літак, який зник з радарів

Зазначається, що судно зазнало катастрофи в гірському районі провінції Папуа в Індонезії. Безпосередньо перед аварією мешканці селища неподалік чули гучний тріск і вибух. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, щоб дістатись до місця падіння. Причину катастрофи поки з’ясовують.

Нагадаємо, літак Pilatus PC-6 Porte авіакомпанії Demonin Air зник з радарів 11 червня під час 45-хвилинного перельоту з Тана Мера до Оксібілу, невеликого населеного пункту поблизу кордону з Папуа Новою Гвінеєю.

На борту повітряного судна перебували двоє пілотів та семеро пасажирів.

Рятувальники знайшли також тіла восьми загиблих, процедура ідентифікації триває.

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