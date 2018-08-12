Спасатели нашли индонезийский самолет, который исчез с радаров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Двенадцатилетний мальчик стал единственным, кто чудом уцелел в авиакатастрофе небольшого самолета, который ранее пропал с радаров. Об этом в воскресенье, 12 августа, сообщили индонезийские спасательные службы, передает УНН со ссылкой на AP.
Отмечается, что судно потерпело крушение в горном районе провинции Папуа в Индонезии. Непосредственно перед аварией жители поселка неподалеку слышали громкий треск и взрыв. Спасателям понадобилось около двух часов, чтобы добраться до места падения. Причину катастрофы пока выясняют.
Напомним, самолет Pilatus PC-6 Porte авиакомпании Demonin Air исчез с радаров 11 июня во время 45-минутного перелета из Тана Мера к Оксибилу, небольшого населенного пункта вблизи границы с Папуа Новой Гвинеей.
На борту воздушного судна находились два пилота и семь пассажиров.
Спасатели нашли также тела восьми погибших, процедура идентификации продолжается.